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    Генсек ООН осудил теракты в сирийской провинции Латакия

    Жертвами терактов стали, по меньшей мере, 130 человек

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил последние теракты в сирийских городах Джабла и Тартус, жертвами которых стали, по меньшей мере, 130 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Генеральный секретарь осуждает совершенные сегодня террористические атаки, которые унесли жизни десятков сирийцев в прибрежных городах Джабла и Тартус", - сообщил официальный представитель Стефан Дюжаррик.

    В городах Джабла и Тартус в западной провинции Латакия ранее прогремели семь взрывов на автовокзалах и в отделении скорой помощи. По некоторым данным, общее число жертв достигло 130 человек. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".

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