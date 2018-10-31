Генсек ООН одобрил кандидатуру Педерсена на пост спецпосланника по Сирии

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что норвежский дипломат Гейр Педерсен займет пост спецпосланника генсека организации по Сирии вместо уходящего в конце ноября Стаффана Де Мистуры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Дипломаты, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что кандидатура Педерсена была неформально поддержана постоянными членами Совбеза ООН.

"Принимая решение, я провел много консультаций, также и с правительством Сирии", — заявил Гутерреш в письме Совбезу ООН, попавшем в распоряжение агентства.

"Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, содействуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим стремлениям сирийского народа", — отметил генсек.

Нынешний спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил, что покинет этот пост по личным обстоятельствам в конце ноября.

Напомним, что ранее в ООН призвали Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела Кашикчи.