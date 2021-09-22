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Генсек ООН: Обещание G7 об 1 млрд доз вакцин от COVID-19 еще не выполнено

Генсек ООН: Обещание G7 об 1 млрд доз вакцин от COVID-19 еще не выполнено Обещание G7 о предоставлении миллиарда доз вакцин от коронавируса пока не реализовано, это является лишь частью необходимых усилий
Другие страны
22 сентября 2021 г. 21:54
Генсек ООН: Обещание G7 об 1 млрд доз вакцин от COVID-19 еще не выполнено
Антониу Гутерриш

Обещание Группы семи о предоставлении миллиарда доз вакцин от коронавируса пока не реализовано, это является лишь частью необходимых усилий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на саммите по вопросам борьбы с пандемией.

"Система глобального здравоохранения пока не справляется, 4,5 млн жизней [потеряно], и число растет, - сказал Гутерриш. - Мы располагаем эффективными вакцинами против COVID-19. Мы можем покончить с пандемией. Поэтому я призвал к [выработке] глобального плана по вакцинации и надеюсь, что нынешний саммит станет шагом в этом направлении".

По словам генсека, коронавирус продолжает циркулировать в мире. При этом даже в районах, где наблюдалось снижение числа случаев, новые варианты вызывают опасные волны инфицирования, отметил он.

"Более 5,7 млрд доз вакцин были распределены в мире, 73% из них приходится на 10 стран. Страны с высоким доходом получили в 61 раз больше доз вакцин на душу населения по сравнению с государствами с низким доходом, - обратил внимание генсек. - Только 3% жителей Африки вакцинированы. Обещание стран Группы семи о миллиарде доз вакцин было лишь частью того, что необходимо, но и это до конца еще не реализовано".

По убеждению Гутерриша, Всемирная организация здравоохранения должна получить больше полномочий: "ВОЗ должна получить больше полномочий, ее авторитет нужно укрепить, а финансирование - увеличить, чтобы организация могла играть координирующую роль в реагировании на чрезвычайные ситуации".

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