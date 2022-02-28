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Генсек ООН: Боевые действия в Украине должны прекратиться

Генсек ООН: Боевые действия в Украине должны прекратиться "Боевые действия в Украине должны прекратиться, эскалация насилия неприемлема".
Другие страны
28 февраля 2022 г. 20:58
Генсек ООН: Боевые действия в Украине должны прекратиться

"Боевые действия в Украине должны прекратиться, эскалация насилия неприемлема".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на экстренном заседании Генассамблеи ООН по Украине в Нью-Йорке.

"Боевые действия в Украине должны прекратиться. Они бушуют по всей стране в воздухе, на земле и на море. Это должно прекратиться сейчас", - сказал Гутерреш.

Он подчеркнул, что эта эскалация насилия, результатом которой является смерть гражданского населения, включая детей, абсолютно неприемлема.

"Всему есть предел. Солдаты должны вернуться в свои казармы, а лидеры должны прийти к миру. Гражданские люди должны быть защищены, международное гуманитарное право и права человека должны соблюдаться, суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины в рамках ее международно признанных границ должны уважаться в соответствии с резолюциями Генассамблеи", - указал Гутерреш.

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