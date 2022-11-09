Генсек НАТО: Выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном

Промежуточные выборы в Конгресс США не изменили поддержку Киева Вашингтоном.

Промежуточные выборы в Конгресс США не изменили поддержку Киева Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам после встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

"Абсолютно ясно, что в США есть сильная поддержка продолжения помощи Украине. И это не изменилось с выборами, которые прошли вчера в США", - сказал он.

При этом генсек признал, что в демократических странах НАТО "всегда есть голоса с разными мнениями".

"Но, конечно, большинство выступают за то, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", - добавил он.

Напомним, что в США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената.

Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.