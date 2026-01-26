Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Генсек НАТО призвал ЕС снизить зависимость от США в плане обороны и безопасности

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 20:19
    Генсек НАТО призвал ЕС снизить зависимость от США в плане обороны и безопасности

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские государства значительно ускорить развитие оборонной промышленности, увеличив тем самым собственный вклад в обеспечение безопасности, поскольку эпоха значительной поддержки США подходит к концу.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом он сказал на встрече с членами комитетов по иностранным делам, а также обороне и безопасности Европейского парламента.

    Рютте напомнил о договоренности союзников в рамках саммита НАТО в Гааге довести к 2035 году оборонные расходы до 5% от ВВП стран.

    По его словам, это сложная, но неизбежная задача: "Мы должны сделать это, и сделать быстро. Время, когда США могли брать на себя большую часть ответственности за нашу безопасность, прошло".

    Он подчеркнул, что укрепление европейской обороны должно стать абсолютным приоритетом НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в июле в Анкаре.

    Рютте также отметил, что есть необходимость четкого разделения ролей между НАТО и ЕС. По его словам, альянс отвечает за стандарты, военные возможности и систему командования, а ЕС - за развитие оборонной промышленности, мобилизацию финансовых ресурсов и устойчивость экономики. При этом он подчеркнул, что европейские оборонные инициативы должны быть совместимы с НАТО.

    Глава альянса призвал использовать "общий пул ресурсов", единый военный потенциал и промышленную базу союзников, подчеркнув, что только так Европа сможет обеспечить собственную безопасность.

    Европейская оборонная промышленность пока не способна производить достаточный объем вооружений для своих потребностей, в том числе и для поддержки Украины.

    Он фактически признал, что без поставок американского вооружения Европа не сможет удерживать военный баланс: "Без потока американского вооружения Украина буквально не сможет продолжать борьбу".

    Рютте также указал на усиление координации между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, назвав их растущим вызовом для НАТО и ЕС. Но подчеркнул, что западные союзники пока значительно опережают этот блок по уровню сотрудничества и интеграции.

    NATO-nun Baş katibi Avropa İttifaqını ABŞ-dən asılılığı azaltmağa çağırıb

