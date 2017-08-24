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    Генсек НАТО попал в ДТП в Варшаве

    По данным полиции, в аварии пострадали четыре человека

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попал в автомобильную аварию в Варшаве.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг полиция польской столицы.

    В ДТП участвовала колонна Бюро охраны правительства (БОП), в одной из машин которой, по неофициальной информации, перемещался по Варшаве Столтенберг. В БОП не сообщают деталей.

    Известно, что в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских.

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