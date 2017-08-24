Генсек НАТО попал в ДТП в Варшаве

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попал в автомобильную аварию в Варшаве.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг полиция польской столицы.

В ДТП участвовала колонна Бюро охраны правительства (БОП), в одной из машин которой, по неофициальной информации, перемещался по Варшаве Столтенберг. В БОП не сообщают деталей.

Известно, что в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских.