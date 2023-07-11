Генсек НАТО поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил президента Южной Кореи Юн Сок Еля за поддержку Украины на саммите НАТО, открывшегося сегодня в Вильнюсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил президента Южной Кореи Юн Сок Еля за поддержку Украины на саммите альянса, открывшегося сегодня в Вильнюсе.

Как передает Report, он также подчеркнул, что война России с Украиной показывает, что безопасность носит не региональный, а глобальный характер.

В ходе выступления Столтенберг поприветствовал углубление партнерства НАТО с Сеулом, включая новую программу партнерства между Альянсом и Южной Кореей.

"Эта программа будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества, в том числе в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом, контроля над вооружениями и новых технологий", - добавил он.