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Генсек НАТО поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины

Генсек НАТО поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил президента Южной Кореи Юн Сок Еля за поддержку Украины на саммите НАТО, открывшегося сегодня в Вильнюсе.
Другие страны
11 июля 2023 г. 12:47
Генсек НАТО поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил президента Южной Кореи Юн Сок Еля за поддержку Украины на саммите альянса, открывшегося сегодня в Вильнюсе.

Как передает Report, он также подчеркнул, что война России с Украиной показывает, что безопасность носит не региональный, а глобальный характер.

В ходе выступления Столтенберг поприветствовал углубление партнерства НАТО с Сеулом, включая новую программу партнерства между Альянсом и Южной Кореей.

"Эта программа будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества, в том числе в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом, контроля над вооружениями и новых технологий", - добавил он.

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Версия на английском языке NATO Sec.-Gen. thanks South Korea for supporting Ukraine

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