Генсек НАТО поблагодарил Турцию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом за закрытыми дверями выразил турецким властям благодарность за решение отправить в Косово военных из-за беспорядков в непризнанном государстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом за закрытыми дверями выразил турецким властям благодарность за решение отправить в Косово военных из-за беспорядков в непризнанном государстве.

Как передает Report , об этом сообщает "Анадолу".

"Я благодарю Турцию за отправку подкрепления в северное Косово после недавних беспорядков в регионе", - сказал генсек НАТО.

Ранее Министерство обороны Турции отметило, что страна начала размещение в Косово батальона сил специального назначения. С просьбой об этом НАТО обратилась к Анкаре.