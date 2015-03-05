Генсек НАТО: Отправление войск альянса на Украину не стоит на повестке дня

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Отправление войск НАТО на Украину в настоящее время не стоит на повестке дня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала "MTV3" генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, прибывший с двухдневным визитом в Финляндию.

"Отправление войск НАТО на Украину не стоит на повестке дня. Мы оказываем Украине серьезную политическую и практическую помощь: поддерживаем ее суверенитет, мирный процесс, реализацию минских договоренностей, а также содействуем реформированию, модернизации украинских вооруженных сил, чтобы увеличить ее оборонную способность", - заявил Столтенберг.

Он также сообщил, что решение о поставках Украине вооружений каждая страна-участница альянса должна принимать самостоятельно. "У Украины есть право защищать себя. Но в плане поставок вооружений - этот вопрос каждая страна-участница должна решать сама", - отметил он.