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Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана

Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана Афганистан перешел в руки движения "Талибан"* в результате краха властей страны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете New York Times.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 08:57
Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана

Афганистан перешел в руки движения "Талибан" в результате краха властей страны.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете New York Times.

"Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что вопросом, ускорил ли падение Афганистана уход США и НАТО, должны заниматься исследователи. "Для меня главная задача - сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - добавил генсек.

Он подчеркнул, что США приняли решение о выводе войск из страны, проконсультировавшись с союзниками по НАТО. По словам Столтенберга, без Штатов другие члены альянса не могли бы продолжать операцию. "Такой вариант был нереалистичным", - сказал он, выразив мнение, что в таком случае европейцам было бы сложно обеспечить финансирование своих войск в Афганистане.

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