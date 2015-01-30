Генсек НАТО назвал 2014 год "черным" для европейской безопасности

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Расходы НАТО на оборону в 2014 году продолжали снижаться. Как сообщает Report, об этом отмечается в годовом отчете альянса. В прошлом году 26 стран альянса инвестировали в оборону 250 млрд. долларов, что примерно на семь миллиардов меньше, чем в 2013 году.

При этом в 1990 году европейские союзники по НАТО затратили на оборону 314 млрд. долларов, хотя тогда в Североатлантический альянс, помимо США и Канады, входило всего 14 стран Европы, отмечается в докладе организации.

В этой связи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса увеличить расходы на оборону. "Мы должны расходовать больше и расходовать эффективнее", - подчеркнул Столтенберг в Брюсселе на презентации доклада. Увеличение расходов на оборону важно, в частности, для полной и своевременной реализации пакета мер Readiness Action Plan, направленного на улучшение эффективности сил альянса, отметил генсек НАТО.

Вместе с тем он назвал 2014 год "черным годом" для европейской безопасности. "Условия безопасности изменились в корне", - отметил Столтенберг. Среди угроз он упомянул экстремистов, которые дестабилизируют ситуацию в Ираке и Сирии.

Столтенберг также назвал в числе угроз Россию, которая прибегла к военной силе в целях аннексии Крыма, дестабилизации ситуации на востоке Украины и запугивания своих соседей.