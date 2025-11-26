Генсек НАТО: Надеюсь на завершение войны в Украине до конца года

Генсек НАТО Марк Рютте ожидает возможное завершение войны в Украине до декабря 2025 года.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью изданию El País.

"Всегда сложно предугадать, но я действительно надеюсь, что мир наступит в ближайшее время", - сказал генсек.

Он подчеркнул, что даже в случае подписания мирного соглашения Россия все еще будет оставаться долгосрочной угрозой для Европы.

Рютте также сообщил, что Украина к концу года получит вооружение на сумму почти $5 млрд по инициативе, "по которой Европа покупает оружие для Киева у США".