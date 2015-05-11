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    Генсек НАТО: Альянс сохраняет прямые линии связи с военными РФ, чтобы избежать инцидентов

    Это особенно важно чтобы избежать любых инцидентов или несчастных случаев в воздушном пространстве

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ НАТО сохраняет прямые линии связи с российскими военными, чтобы избежать инцидентов и несчастных случаев в связи с высокой активностью ВВС России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

    "Глава Военного комитета НАТО и Главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе уполномочены выходить на связь со своими российскими коллегами. Это особенно важно чтобы избежать любых инцидентов или несчастных случаев в воздушном пространстве, а в случае, если это произойдет, чтобы последствия не вышли из под контроля. Эти линии связи действуют постоянно", - сказал он.

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