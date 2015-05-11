Генсек НАТО: Альянс сохраняет прямые линии связи с военными РФ, чтобы избежать инцидентов

"Глава Военного комитета НАТО и Главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе уполномочены выходить на связь со своими российскими коллегами. Это особенно важно чтобы избежать любых инцидентов или несчастных случаев в воздушном пространстве, а в случае, если это произойдет, чтобы последствия не вышли из под контроля. Эти линии связи действуют постоянно", - сказал он.