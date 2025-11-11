Генсек "Хезболлах": Мы не сложим оружие и не откажемся от борьбы

Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем заявил, что движение не намерено разоружаться, и призвал ливанское правительство положить конец военному присутствию Израиля на юге Ливана.

Как передает Report, его заявление опубликовало агентство Mehr News.

"США хотят положить конец ливанскому сопротивлению через Израиль. "Хезболлах" была основана на принципах джихада, чести, ливанской гордости и поддержки Палестины. Америка и Израиль вмешиваются в будущее Ливана и диктуют ему свою военную, политическую и экономическую позицию. Мы не сложим оружие, ведь именно это оружие позволило нам достичь соглашения о прекращении огня c Израилем", - заявил он.

Лидер движения подчеркнул, что "Хезболлах" "не предпринимала действий, нарушающих режим прекращения огня", возложив ответственность за это на Израиль.

Он пообещал, что движение не сдастся и продолжит защищать Ливан от Израиля.

"Запугивание и давление не помешают нам защитить самих себя", - сказал Касем.

Напомним, что в ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболлах" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому Армия Израиля должна поэтапно уйти с территории Ливана и передать позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.