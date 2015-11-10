Генпрокурор России: В ИГ воюют выходцы из более 100 стран мира

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В группировке "Исламское государство" воюют выходцы из более 100 стран мира, они составляют более 40% участников группировки. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

"Сегодня в составе группировки ИГИЛ воюют выходцы из более 100 стран мира и их доля среди боевиков превышает 40 процентов", — сказал Чайка, открывая в Сочи 7-ую региональную конференцию Международной ассоциации прокуроров (МАП) для государств Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии.