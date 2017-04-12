Генпрокуратура Германии занялась расследованием нападения на автобус с футболистами "Боруссия"

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Германии подключилась к расследованию нападения на автобус с футболистами клуба "Боруссия" (Дортмунд), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Офис генерального прокурора в Карлсруэ расследует лишь особо тяжкие и резонансные преступления. В частности, главный государственный обвинитель ведет дела, касающиеся терроризма и насильственного экстремизма.

В то же время полиция накануне не стала раскрывать, что, по их данным, могло стоять за взрывами в Дортмунде. Правоохранительные органы рассматривают все версии, сообщил во время пресс-конференции накануне глава полиции Дортмунда Грегор Ланге.