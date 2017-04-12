 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генпрокуратура Германии занялась расследованием нападения на автобус с футболистами "Боруссия"

    Главный государственный обвинитель Германии ведет лишь дела, касающиеся терроризма и насильственного экстремизма© Pinterest

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Германии подключилась к расследованию нападения на автобус с футболистами клуба "Боруссия" (Дортмунд), передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Офис генерального прокурора в Карлсруэ расследует лишь особо тяжкие и резонансные преступления. В частности, главный государственный обвинитель ведет дела, касающиеся терроризма и насильственного экстремизма.

    В то же время полиция накануне не стала раскрывать, что, по их данным, могло стоять за взрывами в Дортмунде. Правоохранительные органы рассматривают все версии, сообщил во время пресс-конференции накануне глава полиции Дортмунда Грегор Ланге.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi