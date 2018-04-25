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    Генерал Накасоне стал главой Агентства национальной безопасности США

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Американский сенат единогласно утвердил кандидатуру генерал- лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ).

    Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

    Как отмечается, Накасоне сменит нынешнего главу АНБ и Киберкомандования адмирала Майкла Роджерса, занимавшего эти посты с 2014 года.

    Ранее сообщалось, что сенат США утвердил кандидатуру Кирстен Нильсен на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

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