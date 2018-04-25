Генерал Накасоне стал главой Агентства национальной безопасности США

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Американский сенат единогласно утвердил кандидатуру генерал- лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ).

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, Накасоне сменит нынешнего главу АНБ и Киберкомандования адмирала Майкла Роджерса, занимавшего эти посты с 2014 года.

Ранее сообщалось, что сенат США утвердил кандидатуру Кирстен Нильсен на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.