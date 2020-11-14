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General Motors отзывает 69 тыс. электромашин Chevrolet Bolt

General Motors отзывает 69 тыс. электромашин Chevrolet Bolt Автомобилестроительная корпорация General Motors в пятницу объявила о том, что отзывает почти 69 тыс. электроавтомобилей Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания аккумуляторов этих машин.
Другие страны
14 ноября 2020 г. 00:48
General Motors отзывает 69 тыс. электромашин Chevrolet Bolt

Автомобилестроительная корпорация General Motors в пятницу объявила о том, что отзывает почти 69 тыс. электроавтомобилей Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания аккумуляторов этих машин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании на ее сайте.

"General Motors и Chevrolet решили добровольно отозвать (автомобили) Chevrolet Bolt 2017-2019 годов (выпуска) с высоковольтными аккумуляторами, произведенными на заводе LG Chem в Корее, которые могут нести в себе угрозу возгорания, когда они заряжены полностью или почти полностью", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на данный момент производитель при участии Национального управления безопасности на транспорте США достоверно выявил 5 случаев возгорания аккумуляторов, три из них были выявлены в октябре. В результате этих инцидентов незначительно пострадали два человека, в легкие которых попало некоторое количество дыма.

General Motors на данный момент не установила причины возгорания. Газета The Detroit News отмечает, что автомобили 2020 года выпуска отзыву не подлежат, поскольку элементы их аккумуляторов были изготовлены не LG Chem.

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Версия на азербайджанском языке “General Motors” 69 min “Chevrolet Bolt”u geri çağırır

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