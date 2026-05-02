Генерал Асади: В Тегеране не исключают возобновления военных действий со стороны США

Тегеран не исключает того, что США могут возобновить военные действия против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом заявил представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Джафар Асади.

Он заявил, что исходя из имеющихся данных, существует вероятность возобновления войны между Ираном и Соединенными Штатами. По его словам, США "не соблюдают никаких обязательств или соглашений".

"Действия и заявления американских чиновников в значительной степени ориентированы на медиа и направлены, во-первых, на предотвращение падения цен на нефть, а во-вторых, на выход из затруднительного положения, в которое они сами себя загнали", - добавил он.

Асади отметил, что иранские силы готовы противостоять любым возможным действиям.