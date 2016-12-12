Генассамблея приведет к присяге нового Генерального секретаря ООН

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 12 декабря Генеральная Ассамблея ООН приведет к присяге нового Генерального секретаря ООН. Как сообщает Report, cегодня председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи официально сообщит Антониу Гутерришу, что он назначается девятым Генеральным секретарем ООН на срок, начинающийся 1 января 2017 года и истекающий 31 декабря 2021 года.

Напомним, что решение о назначении Антониу Гутерриша из Португалии Генеральным секретарем ООН было принято 13 октября Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности.

Антониу Гутерриш с июня 2005 по декабрь 2015 года занимал пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Нынешний глава ООН Пан Ги Мун из Южной Кореи является восьмым генеральным секретарем организации. Он сменил на этом посту Кофи Аннана из Ганы. До Кофи Аннана этот пост занимали: Бутрос Бутрос-Гали (1992-1996), Хавьер Перес де Куэльяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) и Трюгве Ли (1946-1952). За всю историю ООН Секретариат возглавляли три представителя Западной Европы, два представителя Африки и Азии и один - Латинской Америки.