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Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание Холокоста как исторического события.
Другие страны
20 января 2022 г. 20:18
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание Холокоста как исторического события.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Соавторами резолюции выступили более 60 стран – в их числе Израиль, США, Великобритания, Франция, Германия, Украина, Грузия. Резолюция принята без голосования.

Согласно тексту резолюции, Генассамблея "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события". ГА ООН "настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью".

Генассамблея выражает признательность странам, которые способствуют сохранению мест, использовавшихся в качестве нацистских лагерей смерти. Авторы резолюции призывают государства разрабатывать просветительские программы, "благодаря которым уроки Холокоста останутся в памяти будущих поколений".

ГА ООН также настоятельно призывает государства и компании, владеющие социальными сетями, активно принимать меры с целью противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий для распространения материалов в целях пропаганды антисемитизма, отрицания Холокоста и искажения его истории.

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