Генассамблея ООН хочет получать разъяснения по случаям вето в Совбезе

Генассамблея ООН может проголосовать по проекту резолюции, наделяющей ее правом получать разъяснения по каждому случаю применения вето постоянным членом Совбеза организации.

Генассамблея ООН может проголосовать по проекту резолюции, наделяющей ее правом получать разъяснения по каждому случаю применения вето постоянным членом Совбеза организации.

Как передает Report, об этом сообщило Anadolu.

"В случае утверждения 26 апреля этого проекта резолюции Генассамблея ООН получит возможность собираться в течение 10 дней после того, как постоянный член СБ ООН наложит вето на ту или иную резолюцию, чтобы обсудить проблему и потребовать отчета относительно причины блокирования решения", - отмечает турецкое агентство.

Агентство сообщает, что реформа системы ООН стала особо актуальной на фоне украинского кризиса.

Для преодоления сложившейся ситуации по инициативе Лихтенштейна был подготовлен проект резолюции, налагающей на страны, обладающие правом вето, обязательство по разъяснению причин блокирования того или иного документа. Документ еще до вынесения на рассмотрение ГА ООН был поддержан 57 государствами, включая США.

"Генассамблея ООН, в состав которой входят 193 государства, призвана служить гарантом глобального мира, однако пять постоянных членов СБ ООН (США, Китая, России, Великобритания и Франция), пользуясь правом вето, зачастую превращают эту мировую организацию в недееспособную площадку по реагированию на кризисы".