Газ между Румынией и Болгарией пойдет в двух направлениях

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Болгария рассчитывает, что через несколько месяцев появится техническая возможность транспортировать газ между Румынией и Болгарией в двух направлениях. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев.

"Важно, и мы говорили об этом с председателем Еврокомиссии, как можно быстрее запустить систему газопровода с Румынией, которая работала бы в двух направлениях", - сказал Плевнелиев на пресс-конференции с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

По его словам, Болгария полагается в этом на поддержку ЕК.

"Мы говорили с еврокомиссаром по энергетике и вице-председателем (Еврокомиссии Марошем) Шефчовичем, чтобы вместе с румынскими партнерами сделать так, чтобы газопровод мог работать в двух направлениях через несколько месяцев. Тогда нам будет спокойнее", - сказал президент Болгарии.

Он также отметил, что после газового кризиса 2008 года Болгария увеличила объем газовых хранилищ. "Нам удалось увеличить газовые хранилища, ресурс которых на данный момент поможет нашей стране с запасами до конца зимы", - заявил Плевнелиев.