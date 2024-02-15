Гарвард стал самым богатым университетом США

Гарвардский университет занял первое место в рейтинге самых богатых вузов США, составленном Национальной ассоциацией директоров по бизнесу колледжей и университетов (National Association of College and University Business Officers) и организацией Commonfund Institute.
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На втором месте с небольшим отставанием расположился Техасский университет с фондом в размере почти $45 млрд. При этом отмечается, что в Гарварде учится примерно в 10 раз меньше студентов, чем в университет Техаса.
В пятерку самых состоятельных учебных заведений также вошли Йельский ($40,7 млрд), Стэнфордский ($36,5 млрд) и Принстонский ($34,1 млрд) университеты.
Этот рейтинг составляется ежегодно с 1974 года, указывает журнал. Всего в рейтинге представлены 688 колледжей и университетов США.