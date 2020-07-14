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Галапагосские острова открыли для туристов

Галапагосские острова открыли для туристов Минприроды Эквадора заявило об открытии национального парка и морского заповедника Галапагосских островов, закрытых из-за пандемии нового коронавируса.
Другие страны
14 июля 2020 г. 23:46
Галапагосские острова открыли для туристов

Минприроды Эквадора заявило об открытии национального парка и морского заповедника Галапагосских островов, закрытых из-за пандемии нового коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Министерство окружающей среды и водных ресурсов объявляет о возобновлении посещений Галапагосского национального парка и морского заповедника", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге министерства Twitter.

По его словам, острова открыты с 13 июля.

Все посетители островов будут обязаны носить маски и дезинфицировать руки, а время пребывания рядом с населенными портами ограничат тремя часами.

Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году - всемирным биосферным заповедником.

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