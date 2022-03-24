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G7 настроена привлечь Путина к ответственности за войну в Украине

G7 настроена привлечь Путина к ответственности за войну в Украине Лидеры стран "Группы семи" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) настроены привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.
Другие страны
24 марта 2022 г. 23:33
G7 настроена привлечь Путина к ответственности за войну в Украине

Лидеры стран "Группы семи" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) настроены привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам встречи в Брюсселе, опубликованном на сайте Европейского Совета.

"Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь Путина и Лукашенко к ответственности за их действия", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что с этой целью лидеры "Группы семи" продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами во всем мире.

"Мы подчеркиваем нашу решимость ввести суровые последствия для России, в том числе путем полного воплощения экономических и финансовых мер, которые уже применены", - отмечается в документе.

Кроме того, лидеры G7 настроены тесно сотрудничать с правительствами других стран по внедрению аналогичных санкций, которые уже применены со стороны стран "Семерки", а также с целью недопущения уклонения от санкций или их обхода, что может уменьшить влияние санкций.

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