FT: США и Китай продолжают торговые переговоры, несмотря на напряженные отношения

Торговые представители США и Китая проводят переговоры по экономическим и торговым спорам. Это расценивается как признак предварительных усилий по стабилизации отношений между двумя государствами, несмотря на напряженность в отношениях.

Торговые представители США и Китая проводят переговоры по экономическим и торговым спорам. Это расценивается как признак предварительных усилий по стабилизации отношений между двумя государствами, несмотря на напряженность в отношениях.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, речь идет о встрече высокопоставленного торгового представителя американского президента Джо Байдена Кэтрин Тай и министра торговли Китая Вана Вентао в кулуарах конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Детройте (США).

Тогда в офисе американского чиновника выразили обеспокоенность действиями Пекина против компаний США, а также "нерыночных" подходах КНР к экономике и торговой политике.

В свою очередь Ван подчеркнул обеспокоенность Китая по поводу Тайваня, тарифах "эпохи Трампа" для американских компаний, проводящих покупки в КНР, и Индо-Тихоокеанской экономической структуре Байдена - торговое соглашение, которое исключает Китай и фокусируется на инфраструктуре, устойчивости цепочки поставок и экологически чистой энергии.

Эта встреча состоялась через 5 дней после того, как президент США предсказал скорое "потепление" в отношениях по итогам саммита G7. Это также произошло на следующий день после того, как Ван провел переговоры с министром торговли США Джиной Раймондо во время первого визита высокопоставленного китайского чиновника в Вашингтон.

Перед этим в мае высокопоставленный китайский дипломат Ван И встретился с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вене в попытке стабилизировать отношения.

В публикации отмечается, что сейчас аналитики призывают Вашингтон и Пекин воспользоваться редкой возможностью для двусторонних переговоров на высоком уровне.