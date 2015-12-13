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    FT: Греция ожидает получить третий транш кредита ЕС на следующей неделе

    Обсуждение реформ в парламенте состоится 15 декабря

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Греция ожидает на следующей неделе получить новый транш в размере €1 млрд от общей суммы дотаций на €86 млрд после принятия очередного пакета реформ, передает Газета.Ru со ссылкой на Financial Times.

    Отмечается, что реформы затронут энергетический сектор, приватизацию и просроченные кредиты греческих банков.

    Обсуждение реформ в парламенте состоится 15 декабря.

    Ранее стало известно, что Греция выполнила условия для предоставления второго транша кредита от ЕС.

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