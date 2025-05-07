ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25% - 4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%.

Как сообщает Report, это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4,25-4,5%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

"Уровень безработицы стабилизировался на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается несколько повышенной", - подчеркнул регулятор.

Отмечается, что FOMC продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, а также долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных закладными. Комитет твердо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к своему целевому показателю в 2%.

Результаты следующего заседания американского регулятора по ставке будут опубликованы 18 июня.