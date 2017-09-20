ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам очередного двухдневного заседания сохранила базовую ставку на уровне 0,25–0,5%.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, большинство экспертов предполагали сохранение показателя в текущем диапазоне.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) создала "фальшивый фондовый рынок" путем намеренного сохранения низкой учетной ставки с учетом пожеланий президента Барака Обамы.