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    ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

    Большинство экспертов предполагали сохранение показателя в текущем диапазоне

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам очередного двухдневного заседания сохранила базовую ставку на уровне 0,25–0,5%.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, большинство экспертов предполагали сохранение показателя в текущем диапазоне.

    Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) создала "фальшивый фондовый рынок" путем намеренного сохранения низкой учетной ставки с учетом пожеланий президента Барака Обамы.

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