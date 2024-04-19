О нас

ФРГ рассматривает покупку дополнительных батарей Patriot на $1,3 млрд

ФРГ рассматривает покупку дополнительных батарей Patriot на $1,3 млрд Власти Германии изучают возможность покупки четырех американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сумма контракта может составить порядка $1,3 млрд.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 23:55
ФРГ рассматривает покупку дополнительных батарей Patriot на $1,3 млрд

Власти Германии изучают возможность покупки четырех американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сумма контракта может составить порядка $1,3 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, в настоящее время правительство ФРГ рассматривает, каким образом можно профинансировать покупку дополнительных систем ПВО в дополнение к контракту c американской компанией Raytheon на поставку четырех батарей Patriot, о котором было объявлено в марте. Отмечается, что в случае одобрения приобретения дополнительных систем сумма сделки по закупке Patriot может составить $2,6 млрд.

Напомним, что 13 апреля Минобороны ФРГ сообщило, что Берлин в скором времени отправит Украине еще одну систему Patriot из запасов Бундесвера. До сих пор киевские власти получили от Германии две системы Patriot.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi