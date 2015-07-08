Французский сенатор: В случае дефолта Греции Франция может потерять 65 млрд. евро

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Франция рискует потерять около 65 млрд. евро в случае дефолта Греции.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Альбери де Монгольфе - докладчик сенатской финансовой комиссии.

"Общие потери для Франции в случае дефолта Греции могут достичь примерно 65 млрд. евро, что значительно выше часто называвшейся в этой связи суммы в 40 млрд. евро", - говорится в распространенном заявлении представителя сенатской комиссии.

Во французских СМИ ранее назывались самые разные цифры возможных потерь для государственного и частного сектора Франции - от 40 до 75 млрд. евро. Обоснований таких расчетов не приводилось.