Французский корабль начал поиски "черных ящиков" самолета EgyptAir

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Корабль военно-морских сил Франции Laplace прибыл в зону крушения разбившегося самолета EgyptAir и приступил к поиску бортовых самописцев, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Гидрографическое судно Laplace сегодня (вторник) днем начало программу поисков", - приводит агентство Франс Пресс слова представителя ВМС.

В поисках "черных ящиков" также будет участвовать судно французской компании Deep Ocean Search, которое прибудет к месту крушения не ранее чем через 10 дней.

Пассажирский самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая над Средиземным морем в воздушном пространстве Египта. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Обломки самолета были обнаружены в 290 километрах в море к северу от города Александрии.