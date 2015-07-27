Французские фермеры перекрыли дороги на границе с Испанией и Германией

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В ночь на понедельник французские фермеры перекрыли несколько дорог на границе с Испанией и Германией для того, чтобы не пропустить на территорию Франции грузовики с импортной мясной продукцией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщениям местных СМИ, протестующие считают, что иностранные поставщики создают несправедливые условия конкуренции и продают товары по заниженным ценам.

На шести пунктах въезда в страну фермеры поставили тракторы поперек дорог. Рядом со Страсбургом они проверяют накладные на грузы у всех водителей фур. Несколько машин с сельхозтоварами уже остановлены на границе, некоторые были вынуждены вернуться обратно в Германию. Аналогичная акция проводилась вчера вечером животноводами и вблизи франко-испанской границы, на автодорогах департамента Верхняя Гаронна (юго-запад Франции). Участники стачки заявили, что будут выгружать из машин, прибывающих из Испании, не только мясные продукты, но также фрукты и овощи.

По сведениям организаторов акции, в понедельник в ней примут участие более тысячи французских фермеров.