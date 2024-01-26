Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже

Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу, 26 января, в рамках национального протестного движения против политики властей.
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В публикации отмечается, что профсоюзы FDSEA, Jeunes agriculteurs и ведущие организации по защите прав аграриев призвали заблокировать все основные транспортные артерии города.
Таким образом фермеры хотят повлиять на премьер-министра Франции Габриэля Атталя. Они также планируют усилить давление на правительство в преддверии запланированных на пятницу анонсов со стороны кабмина, говорится в публикации.