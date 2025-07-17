Франция завершила вывод военного контингента из Сенегала

Франция завершила вывод военного контингента из Сенегала

Франция передала две последние военные базы в Сенегале местным властям и тем самым полностью завершила вывод своего военного контингента из страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabia, это стало последним этапом прекращения военного присутствия Франции в Западной и Центральной Африке.

На официальной церемонии, прошедшей при участии высокопоставленных представителей Франции и Сенегала, Париж вернул Кэмп-Гейль - крупнейшую военную базу во всей стране, и военный аэродром, расположенный в международном аэропорту Дакара.

Около 350 французских военнослужащих, которые ранее проводили совместные операции с сенегальской армией, покидают территорию Сенегала. Это стало завершением трехмесячного процесса вывода войск, начавшегося еще в марте этого года.

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай, победивший на выборах 2024 года на волне обещаний радикальных перемен, потребовал полного вывода французских сил к концу 2025 года. В отличие от лидеров других бывших французских колоний - Буркина-Фасо, Мали и Нигера - Фай подчеркивает, что Сенегал продолжит сотрудничество с Парижем.