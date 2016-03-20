Франция усилила меры безопасности на границе с Бельгией

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что меры безопасности на французско-бельгийской границе будут повышены, передает Report со ссылкой на Би-би-си.
Пяти тысячам полицейским, дежурящим на границе, будет дано подкрепление.
По мнению Казнева, велика опасность новых атак после задержания Салаха Абдеслама в пятницу в Брюсселе.
26-летний Абдеслам считается одним из двух выживших участников нападений в Париже, унесших жизни 130 человек. По его словам, он должен был привести в действие пояс смертника у стадиона "Стад де Франс" в ноябре, но в последний момент передумал.
В настоящий момент Абдеслам дает показания бельгийской полиции. Вероятнее всего он будет экстрадирован во Францию.Sonra bayram tonqalı qalanıb, yarış iştirakçıları tonqal ətrafında dövrə vurub, ov təəssüratı yaratmaqla maraqlı atışlar nümayiş etdiriblər.
News DepartmentАвтор новости
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