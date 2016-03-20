Франция усилила меры безопасности на границе с Бельгией

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что меры безопасности на французско-бельгийской границе будут повышены, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Пяти тысячам полицейским, дежурящим на границе, будет дано подкрепление.

По мнению Казнева, велика опасность новых атак после задержания Салаха Абдеслама в пятницу в Брюсселе.

26-летний Абдеслам считается одним из двух выживших участников нападений в Париже, унесших жизни 130 человек. По его словам, он должен был привести в действие пояс смертника у стадиона "Стад де Франс" в ноябре, но в последний момент передумал.

В настоящий момент Абдеслам дает показания бельгийской полиции. Вероятнее всего он будет экстрадирован во Францию.Sonra bayram tonqalı qalanıb, yarış iştirakçıları tonqal ətrafında dövrə vurub, ov təəssüratı yaratmaqla maraqlı atışlar nümayiş etdiriblər.