    Франция сообщила о выделении ДР Конго помощи на €1,5 млрд

    Демократическая Республика Конго (ДРК) получит помощь для поддержки мирных жителей в размере €1,5 млрд от участников конференции по содействию урегулированию конфликта с Руандой.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на церемонии закрытия мероприятия.

    "Вы совместно собрали более €1,5 млрд помощи для наиболее уязвимых слоев населения", - сказал он.

    При этом Макрон отметил, что уже существующий план ООН по оказанию гуманитарной помощи ДРК в размере $2,5 млрд профинансирован на настоящий момент лишь на 16% и призвал "привести финансирование в соответствие со срочностью ситуации".

    Также президент Франции объявил о возобновлении работы аэропорта Гомы. По его словам, в ближайшие недели воздушная гавань начнет принимать гуманитарные рейсы.

    Конференция, организованная совместно Францией и Того, была посвящена вопросу поддержания мира и обеспечения гуманитарной поддержки населения региона Больших озер. Помимо Макрона в ней также приняли участие президент ДРК Феликс Чисекеди и председатель Совета министров Того Фор Гнассингбе, который является посредником от имени Африканского союза в урегулировании конфликта между ДРК и Руандой, а также представители региональных НПО.

