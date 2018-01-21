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    Франция просит созвать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

    Он провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Франция просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после событий в Африне.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

    «Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совбеза ООН», — написал министр в Twitter.

    По его словам, утром в субботу, 21 января, он провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

    Дипломат также отметил, что Франция настаивает на прекращении огня и беспрепятственном гуманитарном доступе в Сирии.

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