Франция просит созвать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Франция просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после событий в Африне.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совбеза ООН», — написал министр в Twitter.

По его словам, утром в субботу, 21 января, он провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Дипломат также отметил, что Франция настаивает на прекращении огня и беспрепятственном гуманитарном доступе в Сирии.