Франция продлила участие своих войск в операции в Ираке

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Французская армия получила разрешение парламента республики продолжить участие в международной военной операции против радикального движения "Исламское государство" (ИГ) в Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, такое решение большинством голосов приняли накануне обе палаты законодательного органа Франции.

При обсуждении этого вопроса в Сенате (верхняя палата) в пользу продления операции высказались 327 из 346 сенаторов.

Накануне аналогичное решение большинством голосов приняли депутаты Национального собрания - нижней палаты парламента.

Голосованию предшествовало выступление с трибуны парламента премьер-министра Манюэля Вальса, который призвал депутатов принять положительное решение по вопросу участия французских войск в операции против исламистов в Ираке. "Наша миссия еще не завершена. Перед нами - самая настоящая война против терроризма", - подчеркнул глава правительства.

К операции международной коалиции в Ираке во главе США французские военные присоединились в сентябре 2014 года. Как подчеркнул тогда президент Франции Франсуа Олланд, Париж не планирует задействовать свои сухопутные подразделения и ограничится отправкой в зону боевых действий самолетов ВВС.