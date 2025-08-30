Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал снять ограничения на доступ к Генассамблее ООН представителей Палестинской автономии.

Как передает Report об этом сообщает газета The Times of Israel.

По информации издания, заявление МИД Франции прозвучало после того, как США заявили, что не позволят президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу и другим официальным лицам приехать в Нью-Йорк в следующем месяце на собрание мировых лидеров ООН.

"Заседание Генеральной Ассамблеи ООН не должно подвергаться каким-либо ограничениям доступа", - заявил Барро на встрече министров иностранных дел ЕС в Дании.

Призыв призыв Франции нашел поддержаку у ряда других министров в Копенгагене.

Напомним, что в рамках саммита палестинское государство планирует признать несколько государств, являющиеся союзниками с США.