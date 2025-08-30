    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООН

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 12:34
    Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООН

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал снять ограничения на доступ к Генассамблее ООН представителей Палестинской автономии.

    Как передает Report об этом сообщает газета The Times of Israel.

    По информации издания, заявление МИД Франции прозвучало после того, как США заявили, что не позволят президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу и другим официальным лицам приехать в Нью-Йорк в следующем месяце на собрание мировых лидеров ООН.

    "Заседание Генеральной Ассамблеи ООН не должно подвергаться каким-либо ограничениям доступа", - заявил Барро на встрече министров иностранных дел ЕС в Дании.

    Призыв призыв Франции нашел поддержаку у ряда других министров в Копенгагене.

    Напомним, что в рамках саммита палестинское государство планирует признать несколько государств, являющиеся союзниками с США.

    Палестина   ООН   Генассамблея ООН   Дональд Трамп   США   Франция   Нью-Йорк   Копенгаген  

    Последние новости

    12:39
    Фото

    Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    12:34

    Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООН

    Другие страны
    12:28

    В Шувеляне открылись новые общественные пляжи

    Туризм
    12:26

    В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давности

    Происшествия
    12:17
    Фото

    Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:13

    Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дня

    Инфраструктура
    12:04

    В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов

    Другие страны
    12:03

    Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье Каспия

    Инфраструктура
    11:28

    Египет подписал соглашения на сумму более $340 млн на разведку нефти и газа

    Энергетика
    Лента новостей