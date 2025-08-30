Fransa ABŞ-ni Mahmud Abbasa BMT Baş Assambleyasını ziyarət etməyə icazə verməyə çağırır
- 30 avqust, 2025
- 13:21
Fransa xarici işlər naziri (XİN) Jan-Noel Barro Fələstin Muxtariyyətinin nümayəndələrinin BMT Baş Assambleyasına girişinə qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, ABŞ-nin Fələstin Administrasiyasının Prezidenti Mahmud Abbas və digər rəsmi şəxslərin gələn ay BMT dünya liderlərinin toplantısına Nyu-Yorka getməsinə icazə verməyəcəyini bildirməsindən sonra Fransa XİN-in bəyanatı yayılıb.
"BMT Baş Assambleyasının iclası heç bir giriş məhdudiyyətinə məruz qalmamalıdır", - J.Barro Danimarkada keçirilən Avropa İttifaqı xarici işlər nazirlərinin görüşündə bildirib.
Fransanın çağırışı Kopenhagendə bir sıra digər nazirlər tərəfindən dəstəklənib.
Xatırladaq ki, sammit çərçivəsində Fələstin dövləti ABŞ ilə müttəfiq olan bir neçə dövləti tanımağı planlaşdırır.