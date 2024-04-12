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Франция призвала граждан воздержаться от поездок в Иран, Израиль и Ливан

Франция призвала граждан воздержаться от поездок в Иран, Израиль и Ливан Министерство иностранных дел Франции обратилось к соотечественникам с призывом воздержаться от посещения Ирана, Израиля и Ливана в связи с угрозой эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 15:38
Франция призвала граждан воздержаться от поездок в Иран, Израиль и Ливан

Министерство иностранных дел Франции обратилось к соотечественникам с призывом воздержаться от посещения Ирана, Израиля и Ливана в связи с угрозой эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"В связи с риском военной эскалации на Ближнем Востоке, МИД рекомендует французским гражданами воздержаться в ближайшие дни от посещения в Ирана, Ливана, Израиля и палестинских территорий", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также указали, что семьи французских дипломатов в Тегеране покинут страну. Кроме этого, вводится запрет на рабочие поездки французских чиновников в эти страны.

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Версия на азербайджанском языке Fransa vətəndaşlarını İran, İsrail və Livana səfərlərdən çəkinməyə çağırır

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