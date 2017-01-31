Франция пообещала сохранить ядерное соглашение с Ираном

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Французское правительство пообещало выступить в качестве защитника ядерного соглашения с Ираном, которое президент США Дональд Трамп грозит расторгнуть.

Как передает Report, со ссылкой на MIG News, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, который приехал в Тегеран с официальным визитом.

Однако он подчеркнул, что Ирану в свою очередь, необходимо строго выполнять условия соглашения.

"Я готов выступить в качестве защитника соглашения, но Иран должен беспрекословно соблюдать условия сделки. Франция серьезно обеспокоена отношением администрации США к этому соглашению", - подчеркнул Эйро.