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    Франция пообещала сохранить ядерное соглашение с Ираном

    Однако Жан-Марк Эйро подчеркнул, что Ирану в свою очередь, необходимо строго выполнять условия соглашения

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Французское правительство пообещало выступить в качестве защитника ядерного соглашения с Ираном, которое президент США Дональд Трамп грозит расторгнуть.

    Как передает Report, со ссылкой на MIG News, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, который приехал в Тегеран с официальным визитом.

    Однако он подчеркнул, что Ирану в свою очередь, необходимо строго выполнять условия соглашения.

    "Я готов выступить в качестве защитника соглашения, но Иран должен беспрекословно соблюдать условия сделки. Франция серьезно обеспокоена отношением администрации США к этому соглашению", - подчеркнул Эйро. 

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