Франция объявила о новой военной помощи Украине

Франция в рамках нового пакета помощи передаст Украине сотни единиц бронетехники и ракеты Aster для ПВО.
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По словам министра, Франция передаст ВСУ старую бронированную технику, которая "все еще исправна", но ее собираются заменить более новой в составе французской армии.
"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины VAB: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в сотнях. 2024 году и начале 2025 года", - говорит Лекорню.
Министр также заявил, что Франция хочет помочь с усилением ПВО Украины, поэтому готовит новую партию зенитных ракет Aster 30 для системы ПВО SAMP/T, ранее переданной Италией.
"Кроме этого, мы разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень сжатые сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом", - добавил министр.
Подчеркивается, что Париж просит французскую оборонную промышленность производить все больше и больше продукции, чтобы удовлетворить потребности армии и обеспечить долгосрочную поддержку Украине.