Франция объявила о новой военной помощи Украине

Франция в рамках нового пакета помощи передаст Украине сотни единиц бронетехники и ракеты Aster для ПВО.

Франция в рамках нового пакета помощи передаст Украине сотни единиц бронетехники и ракеты Aster для ПВО.

Как передает Report со ссылкой на Le Monde, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По словам министра, Франция передаст ВСУ старую бронированную технику, которая "все еще исправна", но ее собираются заменить более новой в составе французской армии.

"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины VAB: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в сотнях. 2024 году и начале 2025 года", - говорит Лекорню.

Министр также заявил, что Франция хочет помочь с усилением ПВО Украины, поэтому готовит новую партию зенитных ракет Aster 30 для системы ПВО SAMP/T, ранее переданной Италией.

"Кроме этого, мы разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень сжатые сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом", - добавил министр.

Подчеркивается, что Париж просит французскую оборонную промышленность производить все больше и больше продукции, чтобы удовлетворить потребности армии и обеспечить долгосрочную поддержку Украине.