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    ​Франция отменит скандальный налог на богатство

    Данный налог был введен в прошлом году

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В правительстве Франции было принято решение об отмене скандального налога на доход больше миллиона евро в размере 75%, передает Report.

    Данный налог был введен в прошлом году.

    Планировалось что, это значительно повысит поступления в бюджет Франции, но за 2014 год в казну поступило всего 260 млн. евро, это очень мало в сравнении с обычным налогом на прибыль который ежегодно приносит не менее 70 млрд. евро поступлений.

    Данный налог на богатство вызвал бурную реакцию и возмущение не только оппозиционных сил Франции, но и деловых кругов.

    После принятия скандального закона страну начали покидать олигархи и актеры, также был замечен значительный отток большего капитала.

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