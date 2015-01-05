​Франция отменит скандальный налог на богатство

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В правительстве Франции было принято решение об отмене скандального налога на доход больше миллиона евро в размере 75%, передает Report.

Данный налог был введен в прошлом году.

Планировалось что, это значительно повысит поступления в бюджет Франции, но за 2014 год в казну поступило всего 260 млн. евро, это очень мало в сравнении с обычным налогом на прибыль который ежегодно приносит не менее 70 млрд. евро поступлений.

Данный налог на богатство вызвал бурную реакцию и возмущение не только оппозиционных сил Франции, но и деловых кругов.

После принятия скандального закона страну начали покидать олигархи и актеры, также был замечен значительный отток большего капитала.