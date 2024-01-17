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Франция и Украина намерены подписать соглашение о безопасности

Франция и Украина намерены подписать соглашение о безопасности Франция и Украина намерены подписать в ближайшие недели соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе.
Другие страны
17 января 2024 г. 02:31
Франция и Украина намерены подписать соглашение о безопасности

Франция и Украина намерены подписать в ближайшие недели соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце.

"Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Оно содержит элементы гарантий безопасности", - сказал он.

На полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Затем к этой декларации присоединились некоторые другие страны. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Переговоры о гарантиях безопасности Украина уже начала с Великобританией, Канадой, США, Францией, Японией и Германией.

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