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Франция и Германия хотят построить оружейный завод в Украине

Франция и Германия хотят построить оружейный завод в Украине Франция и Германия намерены построить завод по производству вооружений на территории Украины.
Другие страны
16 марта 2024 г. 13:41
Франция и Германия хотят построить оружейный завод в Украине

Франция и Германия намерены построить завод по производству вооружений на территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Германия и Франция заявили, что начнут производить оружие внутри Украины, поскольку лидеры двух крупнейших экономик Европейского союза пытались преодолеть опасения, что их разногласия помешают блоку мобилизовать достаточную поддержку Киева", - говорится в сообщении издания.

При этом сообщается, что ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни французский лидер Эммануэль Макрон не предоставили подробностей о будущем предприятии, однако, как сообщает агентство, немецкий производитель оружия Rheinmetall AG объявил в феврале, что откроет в Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.

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Версия на английском языке France, Germany to build arms plant in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Fransa və Almaniya Ukraynada silah zavodu tikə bilər

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