Франция и Эстония проводят совместные военные учения
- 20 января, 2026
- 17:18
Французские и эстонские войска проводят совместные военные учения в Эстонии по отработке навыков выживания в экстремальных условиях.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице североатлантического альянса (НАТО) в соцсети "Х".
"Французские солдаты в составе многонациональной группе НАТО в Эстонии тренируются обороняться в экстремальных условиях. Они отрабатывают необходимые навыки, чтобы выживать, маневрировать и сражаться в суровых условиях", - говорится в сообщении.
–20°C 🌡️🥶— NATO (@NATO) January 20, 2026
🇫🇷 French soldiers with NATO’s multinational battlegroup in Estonia 🇪🇪 train to defend in extreme environments.
Day and night, they have developed the essential skills required to endure, manoeuvre and fight in demanding conditions pic.twitter.com/J7kmpFcMpw