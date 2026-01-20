Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Франция и Эстония проводят совместные военные учения

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 17:18
    Франция и Эстония проводят совместные военные учения

    Французские и эстонские войска проводят совместные военные учения в Эстонии по отработке навыков выживания в экстремальных условиях.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице североатлантического альянса (НАТО) в соцсети "Х".

    "Французские солдаты в составе многонациональной группе НАТО в Эстонии тренируются обороняться в экстремальных условиях. Они отрабатывают необходимые навыки, чтобы выживать, маневрировать и сражаться в суровых условиях", - говорится в сообщении.

    Франция Эстония НАТО учения экстремальные погодные условия

    Последние новости

    17:42

    Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.

    Это интересно
    17:42

    В 2025 году производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 2,3 раза

    Энергетика
    17:39

    Fitch: Программа хеджирования Центробанка Азербайджана поможет сократить валютные дисбалансы

    Финансы
    17:35

    Украинский политолог: Январские события в Азербайджане были протестом против советского режима

    В регионе
    17:31

    Европарламент поддержал ускоренную процедуру выделения Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    17:25

    SOCAR и JBIC обсудили инициативы в области чистой энергии

    Энергетика
    17:22

    Fitch: Банковский сектор Азербайджана стал устойчивее доковидного уровня

    Финансы
    17:21
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития

    Другие
    17:18

    Франция и Эстония проводят совместные военные учения

    Другие страны
    Лента новостей