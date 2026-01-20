Франция и Эстония проводят совместные военные учения

Французские и эстонские войска проводят совместные военные учения в Эстонии по отработке навыков выживания в экстремальных условиях.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице североатлантического альянса (НАТО) в соцсети "Х".

"Французские солдаты в составе многонациональной группе НАТО в Эстонии тренируются обороняться в экстремальных условиях. Они отрабатывают необходимые навыки, чтобы выживать, маневрировать и сражаться в суровых условиях", - говорится в сообщении.